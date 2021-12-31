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Коваленко: обсуждение проекта Конституции проводится максимально открыто и демократично

31.12.2021 17:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обсуждение проекта Конституции проводится максимально открыто и демократично, заявил в эфире Первого Национального канала Белорусского радио начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента Евгений Коваленко, сообщает БЕЛТА.

"В жизни ничего не стоит на месте. Опыт многих стран показывает, что Основной закон нуждается в периодическом совершенствовании. Для суверенной Беларуси вопрос изменения Конституции - это тоже результат эволюционного развития. За последние несколько десятилетий наша страна достигла многого. Нам есть чем гордиться. Поэтому цель конституционных изменений - закрепить и упрочить достижения белорусской государственности, создать условия для дальнейшего движения страны вперед. И существующие положения Конституции, и предложения по ее совершенствованию не только определяют направления развития государства на многие годы вперед, но и затрагивают интересы каждого гражданина", - сказал Евгений Коваленко.

По его словам, работа над проектом Конституции на всех этапах велась с привлечением широкой общественности. "Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость советоваться с народом при решении стратегических задач. Только народ может определять будущее своей страны. По сути, любая Конституция является выражением суверенной воли народа, - подчеркнул Евгений Коваленко. - Обсуждение проекта Конституции проводится максимально открыто и демократично. В нем могут принять участие все желающие. Каждое из предложений будет проанализировано".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По его словам, работа над проектом Конституции на всех этапах велась с привлечением широкой общественности.
 
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