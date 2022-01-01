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Картина дня: Лукашенко посетил РНПЦ "Мать и дитя", Год исторической памяти и новогодняя программа
01.01.2022 07:07 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Картина дня. 31 декабря
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На площадке у Дворца спорта в Минске 1 января состоится концерт звезд белорусской эстрады "Шкатулка желаний", на котором выступят Алена Ланская, Ирина Дорофеева, Тео и др.
На базе Дворца спорта пройдут по 1 января республиканские легкоатлетические "Рождественские старты".
В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси пройдет по 2 января мероприятие "Цветы под снегом, или Тайна новогодней елки".
В Верхнем городе пройдут по 2 января представление "Новогодний космолет" и интерактивная программа "Путь к Земле".
Православный фестиваль "Радость" пройдет по 6 января во Дворце искусств. Основной акцент программы в этом году - семья.
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Знаменательные даты
2 января
В Республике Беларусь - День банковских и финансовых работников.
95 лет назад родился Григорович Юрий Николаевич, российский хореограф, педагог, президент Международного союза деятелей хореографии. Народный артист СССР (1973). Во многом благодаря его творчеству русский балет любят и ценят во всем мире.
3 января
130 лет назад родился Толкин Джон Рональд Руэл, английский писатель, филолог. Автор известной фантастической трилогии "Властелин колец". Умер в 1973 году.
75 лет назад родился Гигевич Василий Семенович, белорусский писатель. Автор повести "Марсианское путешествие", романа "Кентавры", научно-документальной книги о Чернобыле "Стали воды горькими" и др. Один из первых в белорусской литературе стал разрабатывать тему города, влияния научно-технической революции на традиционную мораль и психологию. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1982).
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ВЧЕРА Картина дня. 31 декабря Президент Беларуси Александр Лукашенко в предновогодний день, 31 декабря посетил РНПЦ "Мать и дитя". Президенту...
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