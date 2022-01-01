Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 31 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко в предновогодний день , 31 декабря посетил РНПЦ "Мать и дитя". Президенту рассказали об успешном выполнении уникальной внутриутробной операции . В Беларуси необходимо продолжить активное развитие репродуктивных технологий , заявил Александр Лукашенко.





В Беларуси 2022 год будет объявлен Годом исторической памяти . Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, завершая свое посещение РНПЦ "Мать и дитя".

Полковник Андрей Лукьянович назначен заместителем командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил - начальником авиации. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ №515 "О приеме в гражданство Республики Беларусь", в соответствии с которым в белорусское гражданство приняты 380 граждан Украины. Большинство из них прибыли семьями, а у многих здесь уже родились дети. Так, удовлетворены ходатайства 37 семей с детьми, в том числе многодетных.

Александр Лукашенко в канун нового года сыграл в хоккей и поздравил свою команду.

Совмин утвердил план работы на I полугодие 2022-го.

Внешний госдолг Беларуси в январе-ноябре уменьшился на 2,1% до $18,2 млрд.

Первый блок БелАЭС выработал более 6 млрд кВтч электроэнергии.





Беларусь и Украина отменили разрешения на автомобильные перевозки грузов между странами.

Минтранс до 2025 года планирует реконструировать и возвести 24 моста и путепровода.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1510 пациентов с COVID-19 , выписаны 1777.

Топ-10 результатов ученых за 2021 год определила НАН.

"Все, чего мы добились, - это вознаграждение за упорный труд каждого": президент НОК поздравил спортсменов и болельщиков с Новым годом.

Семь белорусских спортсменов , которые удивили в уходящем году.

Артисты, веселый интерактив, огни пиротехники: Минск зовет на праздник.

ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска

Это было незабываемо ! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства.

Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 1 января.





СЕГОДНЯ

Анонсы на 1-2 января

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На площадке у Дворца спорта в Минске 1 января состоится концерт звезд белорусской эстрады "Шкатулка желаний", на котором выступят Алена Ланская, Ирина Дорофеева, Тео и др.

На базе Дворца спорта пройдут по 1 января республиканские легкоатлетические "Рождественские старты".

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси пройдет по 2 января мероприятие "Цветы под снегом, или Тайна новогодней елки".

В Верхнем городе пройдут по 2 января представление "Новогодний космолет" и интерактивная программа "Путь к Земле".

Православный фестиваль "Радость" пройдет по 6 января во Дворце искусств. Основной акцент программы в этом году - семья.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

2 января

В Республике Беларусь - День банковских и финансовых работников.

95 лет назад родился Григорович Юрий Николаевич, российский хореограф, педагог, президент Международного союза деятелей хореографии. Народный артист СССР (1973). Во многом благодаря его творчеству русский балет любят и ценят во всем мире.

3 января

130 лет назад родился Толкин Джон Рональд Руэл, английский писатель, филолог. Автор известной фантастической трилогии "Властелин колец". Умер в 1973 году.

75 лет назад родился Гигевич Василий Семенович, белорусский писатель. Автор повести "Марсианское путешествие", романа "Кентавры", научно-документальной книги о Чернобыле "Стали воды горькими" и др. Один из первых в белорусской литературе стал разрабатывать тему города, влияния научно-технической революции на традиционную мораль и психологию. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1982).

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