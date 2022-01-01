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МВД: в новогоднюю ночь грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано
01.01.2022 10:23 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грубых нарушений общественного порядка в новогоднюю ночь не зафиксировано, сообщили БЕЛТА в МВД.
В ночь на 1 января на территории республики прошли праздничные мероприятия. Наиболее значимые из них состоялись
"Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной, непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано", - отметили правоохранители.
Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в усиленном режиме.
МВД благодарит граждан за понимание и культурное поведение.-0-
Фото Павла Орловского
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В ночь на 1 января на территории республики прошли праздничные мероприятия. Наиболее значимые из них состоялись в Минске и областных центрах.
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