МВД: в новогоднюю ночь грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано

Источник материала: БелТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грубых нарушений общественного порядка в новогоднюю ночь не зафиксировано, сообщили БЕЛТА в МВД.

В ночь на 1 января на территории республики прошли праздничные мероприятия. Наиболее значимые из них состоялись в Минске и областных центрах.

"Новогодняя ночь выдалась достаточно спокойной, непосредственно в местах проведения массовых мероприятий чрезвычайных происшествий, грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано", - отметили правоохранители.













Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск продолжают обеспечивать охрану общественного порядка в усиленном режиме.

МВД благодарит граждан за понимание и культурное поведение.-0-

Фото Павла Орловского