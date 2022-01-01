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ГПК: беженцев с территории Латвии доставляют к границе вооруженные конвои

01.01.2022 10:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Год новый - насилие прежнее: беженцев с территории Латвии доставляют к границе вооруженные конвои, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"В ночь с 30 на 31 декабря латвийские пограничники совместно с военнослужащими доставили к латвийско-белорусской границе группу из 17 беженцев. Несмотря на установившиеся суровые погодные условия, "бравые солдаты" Латвии под дулами автоматов привезли людей, чтобы затем вытеснить на территорию Беларуси и сознательно оставить их замерзать в лесу", - рассказали в ГПК.

Провокации удалось избежать. Благодаря оперативному прикрытию белорусской границы резервами попытка силового выдавливания не удалась. Беженцев обратно посадили в транспортные средства и увезли вглубь латвийской территории.

"Проводя такую антигуманную политику в отношении беженцев, латвийская сторона продолжает откровенно лгать, обвиняя Беларусь в обострении обстановки на границе", - подчеркнули в ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Проводя такую антигуманную политику в отношении беженцев, латвийская сторона продолжает откровенно лгать, обвиняя Беларусь в обострении обстановки на границе", -...
 
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