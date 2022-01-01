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Депутат: изменения в Конституции продиктованы необходимостью защищать нашу страну и граждан
01.01.2022 10:41 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
1 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Изменения в Конституции продиктованы необходимостью защищать нашу страну и граждан. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Ольга Петрашова.
"В нашей стране активно шел процесс подготовки нового проекта Конституции. Всего прошло около 1,5 тыс. диалоговых площадок, и белорусы активно принимали участие в обсуждении изменений и дополнений, которые уже нашли свое отражение в новом проекте. Конечно, в первую очередь людей волновали вопросы сохранения социального вектора. И мы все видим, что в непростых условиях, в которых оказалась наша страна (с одной стороны - мировая пандемия, с другой - внешнее давление), мы смогли сохранить социальные гарантии, обеспечить стабильную и спокойную жизнь. И изменения, которые будут внесены в Конституцию, продиктованы необходимостью защищать нашу страну и ее жителей", - отметила она.
Ольга Петрашова обратила внимание, что в
По словам Ольги Петрашовой, люди активно участвовали в обсуждениях. "Это говорит о том, что белорусы не только требуют чего-то от государства, но и готовы участвовать в судьбе своей страны, брать на себя ответственность за себя, своих близких и свое государство", - подчеркнула она.-0-
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Ольга Петрашова обратила внимание, что в новой Конституции особое внимание будет уделено людям с инвалидностью.
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