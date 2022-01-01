ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МЧС: новогодняя ночь прошла без чрезвычайных ситуаций

01.01.2022 11:41 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя ночь прошла спокойно, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В местах проведения праздничных мероприятий дежурили работники МЧС, чрезвычайных ситуаций, в том числе из-за использования пиротехники, не зафиксировано.

"Желаем всем, чтобы и весь год прошел безопасно, а мы будем периодически напоминать о том, как не допустить беды. Берегите себя", - отметили спасатели.-0-

МЧС: новогодняя ночь прошла без чрезвычайных ситуаций

МЧС: новогодняя ночь прошла без чрезвычайных ситуаций

МЧС: новогодняя ночь прошла без чрезвычайных ситуаций

МЧС: новогодняя ночь прошла без чрезвычайных ситуаций

МЧС: новогодняя ночь прошла без чрезвычайных ситуаций

МЧС: новогодняя ночь прошла без чрезвычайных ситуаций

МЧС: новогодняя ночь прошла без чрезвычайных ситуаций

Фото Павла Орловского

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В местах проведения праздничных мероприятий дежурили работники МЧС, чрезвычайных ситуаций, в том числе из-за использования пиротехники, не зафиксировано.
 
Новости дня
Новости общества
 
Гололедица, туман и снег: в Беларуси 2 января объявлен оранжевый уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by