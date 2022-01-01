МЧС: новогодняя ночь прошла без чрезвычайных ситуаций

Источник материала: БелТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя ночь прошла спокойно, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В местах проведения праздничных мероприятий дежурили работники МЧС, чрезвычайных ситуаций, в том числе из-за использования пиротехники, не зафиксировано.

"Желаем всем, чтобы и весь год прошел безопасно, а мы будем периодически напоминать о том, как не допустить беды. Берегите себя", - отметили спасатели.-0-





























Фото Павла Орловского