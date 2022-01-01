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МЧС: новогодняя ночь прошла без чрезвычайных ситуаций
01.01.2022 11:41 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодняя ночь прошла спокойно, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
В местах проведения праздничных мероприятий дежурили работники МЧС, чрезвычайных ситуаций, в том числе из-за использования пиротехники, не зафиксировано.
"Желаем всем, чтобы и весь год прошел безопасно, а мы будем периодически напоминать о том, как не допустить беды. Берегите себя", - отметили спасатели.-0-
Фото Павла Орловского
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В местах проведения праздничных мероприятий дежурили работники МЧС, чрезвычайных ситуаций, в том числе из-за использования пиротехники, не зафиксировано.
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