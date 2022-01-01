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Гололедица, туман и снег: в Беларуси 2 января объявлен оранжевый уровень опасности

01.01.2022 11:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 2 января объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью местами по востоку - кратковременный снег, слабая метель. Днем на большей части территории ожидаются осадки (снег, переходящий в дождь). Местами туман. На дорогах гололедица, днем во многих районах будет гололед.

Ветер прогнозируется северо-западный с переходом на южный порывистый, местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 по юго-западу до минус 13 по северо-востоку, при прояснениях минус 14 -17. Днем будет от минус 6 по востоку до плюс 5 по западу.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

Гололедица, туман и снег: в Беларуси 2 января объявлен оранжевый уровень опасности

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью местами по востоку - кратковременный снег, слабая метель. Днем на большей части территории ожидаются осадки (снег,...
 
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