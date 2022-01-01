Сенатор: сейчас самое время для белорусов продемонстрировать свою гражданскую позицию и зрелость

Источник материала: БелТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейчас самое время для белорусов продемонстрировать свою гражданскую позицию и зрелость, заявила БЕЛТА член Совета Республики Алла Смоляк.

"Подготовка проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения была широкомасштабной и многовекторной. И сегодня можно уверенно говорить, что конституционный проект отвечает требованиям времени, новым вызовам, - сказала Алла Смоляк. - В числе важнейших моментов в проекте считаю закрепление статуса и полномочий Всебелорусского народного собрания. История доказала, что ВНС согласованно и успешно вырабатывает курс развития страны, четко определяет ориентиры и задачи. И важно, что эти решения, по сути, принимаются голосами миллионов людей, которые доверили участникам ВНС право определять стратегии и пути".

Сенатор подчеркнула, что другой важнейший момент проекта Конституции заключается в том, что сохраняется курс социально ориентированного государства. "Это выверенная модель, которая наиболее близка белорусам. Ведь она базируется на принципах социальной справедливости, единения, стабильности, сохранения традиционных идеалов, - отметила она. - 27 декабря проект был представлен для всенародного обсуждения, и сейчас самое время продемонстрировать свою гражданскую позицию, гражданскую зрелость и высказать свое мнение, а затем принять участие в референдуме".-0-