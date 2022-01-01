|
Депутат: в проекте Конституции расширяются права и обязанности родителей
01.01.2022 16:11 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
1 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Проект обновленной Конституции предусматривает расширение прав и обязанностей родителей по воспитанию детей. На это обратил внимание в беседе с корреспондентом БЕЛТА представитель Конституционной комиссии, председатель Пружанского районного Совета депутатов Николай Кудравец.
Из предложенных
"Я родился в ХХ веке. Считаю, что общественно-полезный труд в детстве и юности был только пользой для нас. Мы помогали пожилым людям, занимались волонтерской работой и получали от этого моральное удовлетворение. Сейчас молодые люди иначе смотрят на вещи. Многие растут потребителями. Ждут, что кто-то другой должен сделать за них, - сказал Николай Кудравец. - На мой взгляд, новый посыл актуален. Труд еще никого не испортил".
Депутат добавил, что очень важна поправка и в части сохранения исторических и национальных традиций. "Чтобы мы остались свободной и независимой нацией, конечно, нужно знать свою историю и культуру", - подчеркнул Николай Кудравец.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из предложенных изменений в Конституцию собеседник выделил моменты, касающиеся воспитания детей.
|
Архив (Новости Общества)