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Депутат: в проекте Конституции расширяются права и обязанности родителей

01.01.2022 16:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Проект обновленной Конституции предусматривает расширение прав и обязанностей родителей по воспитанию детей. На это обратил внимание в беседе с корреспондентом БЕЛТА представитель Конституционной комиссии, председатель Пружанского районного Совета депутатов Николай Кудравец.

Из предложенных изменений в Конституцию собеседник выделил моменты, касающиеся воспитания детей. Он обратил внимание, что обязанности родителей могут быть расширены. В статье 32 Основного закона говорится, что родители или заменяющие их лица имеют право и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении. В обновленной редакции эту статью предлагают дополнить фразой: "готовить к общественно-полезному труду, прививать культуру и уважение к законам, историческим и национальным традициям Беларуси".

"Я родился в ХХ веке. Считаю, что общественно-полезный труд в детстве и юности был только пользой для нас. Мы помогали пожилым людям, занимались волонтерской работой и получали от этого моральное удовлетворение. Сейчас молодые люди иначе смотрят на вещи. Многие растут потребителями. Ждут, что кто-то другой должен сделать за них, - сказал Николай Кудравец. - На мой взгляд, новый посыл актуален. Труд еще никого не испортил".

Депутат добавил, что очень важна поправка и в части сохранения исторических и национальных традиций. "Чтобы мы остались свободной и независимой нацией, конечно, нужно знать свою историю и культуру", - подчеркнул Николай Кудравец.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Из предложенных изменений в Конституцию собеседник выделил моменты, касающиеся воспитания детей.
 
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