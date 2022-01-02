Источник материала: БелТА

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец проведет 4 января личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Личный прием будет вестись с 10.00 до 13.00 по адресу: г.Минск, ул.Кирова, 47, по предварительной записи.

Запись на прием осуществляется путем направления в Совет Республики письменного обращения по адресу: 220016, г. Минск, ул.Красноармейская, 9, или электронного (форма для заполнения размещена на сайте http://sovrep.gov.by/ru/el_obr/).

Телефоны для справок: 8 (017) 327-27-09, 327-46-74.-0-