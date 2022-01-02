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Американский политолог: Беларусь всегда выступает за правду и справедливость - в этом ее сила
02.01.2022 09:37 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда выступает за правду и справедливость - в этом ее сила. Об этом заявил в эфире телеканала
"У многих было такое мнение, что Беларусь - небольшое государство с 10 млн человек. Постараемся, нажмем, применим санкции и заставим плясать под нашу дудку. А вот не вышло. Придется считаться и рассматривать Беларусь как совершенно равноправного игрока", - сказал Стив Самарин.
По его словам, несмотря на агрессивную политику Запада, Беларусь выстояла и не изменила своим главным принципам. "Ваше государство всегда выступает за правду и справедливость: и народ, и руководство. В этом ваша сила. Желаю продолжать оставаться независимыми, свободными, гордыми. Такими, какие вы и есть", - отметил политолог.-0-
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"У многих было такое мнение, что Беларусь - небольшое государство с 10 млн человек. Постараемся, нажмем, применим санкции и заставим плясать под нашу дудку. А вот не...
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