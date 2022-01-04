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Картина дня: доклад губернатора Минской области, рост базовой и программа патриотического воспитания
04.01.2022 07:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Картина дня. 3 января
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В Минске создано 9 групп экспертов
Программа патриотического воспитания населения -
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Православный фестиваль "Радость" пройдет по 6 января во Дворце искусств. Основной акцент программы в этом году - семья.
Международный выставочный проект "Благодаря божественному Пушкину. Как создавался роман Анна Каренина" покажут по 6 января в Государственном музее истории белорусской литературы.
В Могилевском драматическом театре по 9 января пройдет show-игра "Новогодняя мафия" с детективным сюжетом. Зрители будут одновременно существовать и в игровом, и в театральном пространстве. В детективную историю вместе со зрителями будут также вовлечены ведущие мастера сцены.
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В Республике Беларусь - День работников социальной защиты.
115 лет назад родился Губаревич Кастусь (Константин Леонтьевич), белорусский драматург, заслуженный деятель искусств Беларуси (1966). Автор пьес "Центральный ход", "Алазанская долина", драм "Цитадель славы", "Главная ставка", "Брестский мир" и др. По его сценариям поставлены фильмы "Девочка ищет отца", "Анютина дорога", "Полонез Огинского". Лауреат Государственной премии Беларуси (1972), Ленинского комсомола Беларуси (1968). Умер в 1987 году.
90 лет назад родился Эко Умберто, итальянский писатель, культуролог. Автор романов "Имя розы", "Маятник Фуко" и других. Умер в 2016 году.
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Картина дня: доклад губернатора Минской области, рост базовой и программа патриотического воспитания
ВЧЕРА Картина дня. 3 января Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Минского облисполкома Александра...
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