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Пархамович: строительную отрасль в течение полугода ожидают революционные изменения

04.01.2022 11:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительную отрасль в течение полугода ожидают революционные изменения. Об этом заявил журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович после доклада Президенту Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи глава государства поставил задачу отдельно и внимательно рассмотреть вопросы упрощения во всех сферах строительства. "Это касается градостроительной, разрешительной документации, вопросов сопровождения строительства. То есть мы должны сделать таким образом, чтобы человек, который принял решение строиться, меньше ходил по кабинетам, получал согласования и чтобы результат строительства в большей степени зависел от него, а не от тех органов, которые являются надзорными, контрольными, согласовывающими. Наша задача - максимально упростить строительство. Над этим мы будем в ближайшее время работать", - сказал министр.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительную отрасль в течение полугода ожидают революционные изменения. Об этом заявил журналистам министр...
 
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