|
Пархамович: строительную отрасль в течение полугода ожидают революционные изменения
04.01.2022 11:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительную отрасль в течение полугода ожидают революционные изменения. Об этом заявил журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович
Во время встречи глава государства поставил задачу отдельно и внимательно рассмотреть вопросы упрощения во всех сферах строительства. "Это касается градостроительной, разрешительной документации, вопросов сопровождения строительства. То есть мы должны сделать таким образом, чтобы человек, который принял решение строиться, меньше ходил по кабинетам, получал согласования и чтобы результат строительства в большей степени зависел от него, а не от тех органов, которые являются надзорными, контрольными, согласовывающими. Наша задача - максимально упростить строительство. Над этим мы будем в ближайшее время работать", - сказал министр.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительную отрасль в течение полугода ожидают революционные изменения. Об этом заявил журналистам министр...
|
Архив (Новости Общества)