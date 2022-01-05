Картина дня: Лукашенко о жилье с господдержкой, грантовая система для молодежи и цветы под снегом

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 4 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом по актуальным вопросам развития строительной отрасли заместителя премьер-министра Анатолия Сивака и министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича. Во время встречи Александр Лукашенко заявил, что при оказании финансовой поддержки в жилищном строительстве для государства абсолютным приоритетом являются многодетные семьи и люди в погонах .





Во время доклада

Строительную отрасль в течение полугода ожидают революционные изменения . Объемы строительства арендного жилья планируется увеличить в ближайшие годы в разы. Об этом заявил журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович после доклада Президенту Беларуси. Также Руслан Пархамович отметил, что в Беларуси цены на жилье при строительстве с господдержкой очень лояльные.

Беларусь поддержала заявление лидеров "ядерной пятерки" о недопущении гонки вооружений.

Кочанова: Азербайджан для Беларуси не просто партнер , а близкий друг.





Во время встречи

Депутат: обновление Конституции позволит сделать монолитным и прочным суверенитет государства .

Депутат: в проекте Конституции за Беларусью закрепляется статус миролюбивого государства .

Турчин: в проекте Конституции людей больше интересует сохранение соцгарантий .





Радоман: меняется время, люди и обновленную Конституцию мы стараемся делать для большинства.

Совмин определил объемы закупок сельхозпродукции и сырья для госнужд на 2022 год.

Минтруда: на выплату пенсий в 2022 году направят Br16,1 млрд.

В Могилевской области в 2022 году количество построенного с господдержкой жилья планируется увеличить на 30% .

Почти 500 многодетных семей в Бресте получили новые квартиры в 2021 году.





Макаревич: грантовая система - точка роста молодежных инициатив.

ФОТОФАКТ: Воспитанники Витебского детского дома получили подарки с "Новогодней елки желаний"

За сутки в Беларуси зарегистрированы 675 пациентов с COVID-19 , выписаны 497.

В Беларуси от гололедных и холодовых травм за сутки пострадали 737 человек .

Генеральным директором Большого театра Беларуси стала Екатерина Дулова.

Сонаты, этюды, поэмы: творчество Скрябина представили в НББ .

Исповедь о времени и поколении в поэзии Веры Вербы представила Национальная библиотека.

Белгидромет: опасных для озимых температур в ближайшее время не ожидается.





СЕГОДНЯ

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В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол на тему "30 лет СНГ: итоги, задачи, перспективы". Начало в 11.00.

Православный фестиваль "Радость" пройдет по 6 января во Дворце искусств. Основной акцент программы в этом году - семья.

Международный выставочный проект "Благодаря божественному Пушкину. Как создавался роман Анна Каренина" покажут по 6 января в Государственном музее истории белорусской литературы.

В Могилевском драматическом театре по 9 января пройдет show-игра "Новогодняя мафия" с детективным сюжетом. Зрители будут одновременно существовать и в игровом, и в театральном пространстве. В детективную историю вместе со зрителями будут также вовлечены ведущие мастера сцены.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 января

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110 лет назад родился Полосин Евгений Максимович, белорусский актер, народный артист СССР (1969), народный артист Беларуси (1956). Работал в областных драмтеатрах Беларуси: Гомельском, Брестском, Могилевском, в 1949-1976 годах в Государственном русском драматическом театре Беларуси. Актер комедийного плана. Среди ролей: Кукушкин, Семен Кныш ("Брестская крепость", "Главная ставка" К.Губаревича), дед Щукарь ("Поднятая целина" М.Шолохова) и др. Снялся в кинофильмах: "Нестерка", "Девочка ищет отца", "Анютина дорога" и др. Умер в 1981 году.

60 лет назад родился Лиепа Андрис Марисович, советский и российский солист балета, театральный режиссер и продюсер. Народный артист России (2009).

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