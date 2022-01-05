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Картина дня: Лукашенко о жилье с господдержкой, грантовая система для молодежи и цветы под снегом
05.01.2022 07:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 4 января
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом по актуальным вопросам
Во время доклада
Строительную отрасль в течение полугода
Беларусь
Кочанова: Азербайджан для Беларуси
Во время встречи
Депутат: обновление Конституции позволит сделать монолитным и прочным
Депутат: в проекте Конституции за Беларусью
Турчин: в проекте Конституции людей больше интересует
Радоман: меняется время, люди и
Совмин определил
Минтруда:
В Могилевской области в 2022 году количество построенного с господдержкой жилья
Почти 500 многодетных семей в Бресте
Макаревич:
ФОТОФАКТ:
За сутки в Беларуси зарегистрированы
В Беларуси от гололедных и холодовых травм за сутки
Сонаты, этюды, поэмы:
Исповедь о времени и поколении
Белгидромет:
СЕГОДНЯ
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В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол на тему "30 лет СНГ: итоги, задачи, перспективы". Начало в 11.00.
Православный фестиваль "Радость" пройдет по 6 января во Дворце искусств. Основной акцент программы в этом году - семья.
Международный выставочный проект "Благодаря божественному Пушкину. Как создавался роман Анна Каренина" покажут по 6 января в Государственном музее истории белорусской литературы.
В Могилевском драматическом театре по 9 января пройдет show-игра "Новогодняя мафия" с детективным сюжетом. Зрители будут одновременно существовать и в игровом, и в театральном пространстве. В детективную историю вместе со зрителями будут также вовлечены ведущие мастера сцены.
ЗАВТРА
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110 лет назад родился Полосин Евгений Максимович, белорусский актер, народный артист СССР (1969), народный артист Беларуси (1956). Работал в областных драмтеатрах Беларуси: Гомельском, Брестском, Могилевском, в 1949-1976 годах в Государственном русском драматическом театре Беларуси. Актер комедийного плана. Среди ролей: Кукушкин, Семен Кныш ("Брестская крепость", "Главная ставка" К.Губаревича), дед Щукарь ("Поднятая целина" М.Шолохова) и др. Снялся в кинофильмах: "Нестерка", "Девочка ищет отца", "Анютина дорога" и др. Умер в 1981 году.
60 лет назад родился Лиепа Андрис Марисович, советский и российский солист балета, театральный режиссер и продюсер. Народный артист России (2009).
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ВЧЕРА Картина дня. 4 января Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом по актуальным вопросам развития строительной...
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