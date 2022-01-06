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Картина дня: эксперты о проекте Конституции, консульский скандал и ситуация в Казахстане
06.01.2022 07:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 5 января
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов государственных органов и организаций системы социальной защиты с профессиональным праздником -
На референдуме нам
Обсуждение проекта Конституции
Эксперты
Сивец: всенародное обсуждение
Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич
Сотрудники генконсульства Польши в Бресте
Генпрокурор направил в Совмин предложения
Депутат:
Беларусь и Россия подписали
Проценты по кредитам цементных предприятий и Гродненского стеклозавода
ИНТЕРВЬЮ: Довгало: БЦК в 2021 году
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Акцент на промышленности и сельском хозяйстве: в Добруше назвали
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За сутки в Беларуси зарегистрированы
Беларусбанк и БГЭУ подписали
Субботин: Год исторической памяти в Витебской области будет
"Самое долгожданное время": как сельчане в Брестском районе
Живой
Озорство, улыбки и вера в чудо. Во Дворце Независимости устроили
ФОТОФАКТ:
Синоптики
За беспорядками в Казахстане стоят
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Православный фестиваль "Радость" пройдет по 6 января во Дворце искусств. Основной акцент программы в этом году - семья.
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У православных верующих Рождество Христово.
115 лет назад родилась Друкер Софья Юрьевна, белорусская певица, народная артистка Беларуси (1955). В 1933-1941 и 1944-1977 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Ярославна ("Князь Игорь" А.Бородина), Наташа ("Русалка" А.Даргомыжского), Лиза ("Пиковая дама" П.Чайковского) и др. Умерла в 1984 году.
115 лет назад родился Ривкин Михаил Ионович, белорусский и российский скрипач, дирижер, педагог, заслуженный деятель культуры России (1992). С 1929 года работал в симфонических оркестрах радиокомитета, Белгосфилармонии, с 1946 года дирижер Государственного народного оркестра Беларуси, с 1953 года - симфонического оркестра Томской областной филармонии, преподаватель музыкальных училищ в Томске и Пскове. Один из первых профессиональных дирижеров Беларуси. Умер в 1993 году.
105 лет назад родилась Сазонова Нина Афанасьевна, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1977). Снималась в фильмах "Моя улица", "Живет такой парень", "Бабье царство" и др. Умерла в 2004 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 5 января Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов государственных органов и...
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