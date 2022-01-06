Картина дня: эксперты о проекте Конституции, консульский скандал и ситуация в Казахстане

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 5 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов государственных органов и организаций системы социальной защиты с профессиональным праздником - Днем работников социальной защиты .





На референдуме нам предстоит определить судьбу страны на стратегическую перспективу, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции" председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк, подчеркнув важность проекта обновленной Конституции .

Обсуждение проекта Конституции проходит в условиях беспрецедентной открытости , заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции" руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.

Эксперты об алгоритме внесения предложений по изменениям и дополнениям Конституции.

Сивец: всенародное обсуждение даст обратную связь для формирования окончательного текста Конституции.

Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич призвал молодежь принять активное участие в обсуждении и принятии обновленной Конституции.

Сотрудники генконсульства Польши в Бресте организовали попытку побега из Беларуси подозреваемого в смертельном ДТП гражданина Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

Генпрокурор направил в Совмин предложения по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа в годы войны.

Депутат: законодательная защита исторической памяти Великой Отечественной войны крайне важна.

Беларусь и Россия подписали балансы поставок продовольствия на 2022 год.

Проценты по кредитам цементных предприятий и Гродненского стеклозавода будут уплачены из бюджета .





ИНТЕРВЬЮ: Довгало: БЦК в 2021 году увеличила выпуск цемента на 4,8% до 5 млн т.

Рекламораспространителям нужно подать в МАРТ уведомление о включении в реестр до 1 февраля.

Акцент на промышленности и сельском хозяйстве: в Добруше назвали перспективы развития района на год.

Совмин одобрил проект по укреплению систем профилактики и лечения ВИЧ и туберкулеза.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1133 пациента с COVID-19 , выписаны 924.

Беларусбанк и БГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве .

Субботин: Год исторической памяти в Витебской области будет наполнен тематическими событиями .

"Самое долгожданное время": как сельчане в Брестском районе отмечали Коляды .

Живой рождественский вертеп появился у Коложской церкви в Гродно.

Рождественская выставка написанных детьми икон открылась в Свято-Покровском соборе в Гродно.

Озорство, улыбки и вера в чудо. Во Дворце Независимости устроили новогодний праздник для детей .

ФОТОФАКТ: Лидский замок - памятник оборонного зодчества

Синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду .





За беспорядками в Казахстане стоят финансово мотивированные заговорщики . Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к нации.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 января

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В Национальном пресс-центре пройдет конференция "Итоги работы елочных базаров и гослесохраны в предновогодний период". Начало в 11.00.

На сцене Витебской областной филармонии пройдет вечер национального искусства "Прыйшла каляда - адчыняй варата!". Свое мастерство покажут артисты ансамбля песни, танца и музыки "Талака".

Православный фестиваль "Радость" пройдет по 6 января во Дворце искусств. Основной акцент программы в этом году - семья.

Международный выставочный проект "Благодаря божественному Пушкину. Как создавался роман Анна Каренина" покажут по 6 января в Государственном музее истории белорусской литературы.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 января

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

У православных верующих Рождество Христово.

115 лет назад родилась Друкер Софья Юрьевна, белорусская певица, народная артистка Беларуси (1955). В 1933-1941 и 1944-1977 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Ярославна ("Князь Игорь" А.Бородина), Наташа ("Русалка" А.Даргомыжского), Лиза ("Пиковая дама" П.Чайковского) и др. Умерла в 1984 году.

115 лет назад родился Ривкин Михаил Ионович, белорусский и российский скрипач, дирижер, педагог, заслуженный деятель культуры России (1992). С 1929 года работал в симфонических оркестрах радиокомитета, Белгосфилармонии, с 1946 года дирижер Государственного народного оркестра Беларуси, с 1953 года - симфонического оркестра Томской областной филармонии, преподаватель музыкальных училищ в Томске и Пскове. Один из первых профессиональных дирижеров Беларуси. Умер в 1993 году.

105 лет назад родилась Сазонова Нина Афанасьевна, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1977). Снималась в фильмах "Моя улица", "Живет такой парень", "Бабье царство" и др. Умерла в 2004 году.

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