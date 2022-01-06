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Католики отмечают праздник Трех Королей, или Богоявление

06.01.2022 07:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня отмечают праздник Трех Королей, или Богоявление.

Традиция праздника отсылает к библейским событиям, когда к новорожденному Иисусу пришли поклониться волхвы с востока. В качестве даров они принесли младенцу золото, миро и ладан, имеющие символическое значение. Золото указывало на то, что новорожденный станет царем. Миро использовалось для погребения усопших, и преподнесли его как символ жертвы Христа в искупление грехов человечества. Ладан же символизировал священство. Считается, что сами волхвы тоже имели глубокую символику и представляли собой разные стороны света.

Уже в XV-XVI веках в этот день в костелах освящали золото и кадила, а в XVIII веке добавился обычай освящения мела, которым сегодня принято писать на дверях собственных домов "K+M+B+текущий год". Считается, что это первые буквы имен тех самых волхвов: Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Однако подтверждение этому факту не найдено. В средневековье это понималось по-другому. Надпись "С+М+В" (имя Каспар на латинском языке писалось через С) выражала благословение: "Пусть Христос благословит этот дом!" ("Christus mansionem benedicat").

В память о явлении Христа и поклонении трех королей в этот день каждый католик обязан посетить богослужение. Праздник Трех Королей также называется щедрым днем, а вечер накануне праздника - щедрым вечером, когда принято делать детям и родственникам подарки и раздавать пироги.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня отмечают праздник Трех Королей, или Богоявление. Традиция праздника отсылает к библейским...
 
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