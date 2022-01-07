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Картина дня: совещание по исторической политике, миротворцы ОДКБ в Казахстане и Рождественская традиция
07.01.2022 07:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 6 января
Год исторической памяти пройдет под знаком
Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко
В Беларуси обсуждается
Рачков: историческая политика в эпоху гибридных войн
Данилович: нам необходимо выработать иммунитет
Марзалюк: нужно не бояться четко озвучивать
Богдан: звучат предложения
ФОТОФАКТ: Субботин
Вольфович:
Коллективные миротворческие силы ОДКБ
Савиных:
МИД: белорусским гражданам в Казахстане
Беларусь и Таджикистан
Пиневич: служба охраны материнства и детства стала
За сутки в Беларуси зарегистрированы
Более 3,86 млн белорусов прошли
Более 1 тыс. подростков в Могилевской области
Накануне Рождества Президентский спортивный клуб и
БРСМ запускает новый
В Беларуси к выходным
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В Минске возле Дворца спорта 7 января состоится рождественская концертная программа "Свет рождественской звезды".
В могилевском парке Подниколье 7 января пройдут праздничные гулянья "Рождественские узоры". В праздничную программу войдут театрализованные представления, выступления творческих коллективов, тематические мастер-классы.
Театрализованное светомузыкальное шоу "Цветы под снегом или Тайна новогодней Елки" пройдет по 9 января в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.
В Бресте по 9 января впервые пройдет фестиваль-ярмарка "Берестейские сани". Основной фестивальной площадкой станет набережная реки Мухавец. На фестивале брестчан и гостей города познакомят с белорусскими и европейскими традициями зимних праздников. Можно будет посмотреть представления, попробовать угощения и выбрать многочисленные сувениры. Также в рамках программы состоится зимний фестиваль закаливания.
В Бресте 9 января состоится открытие XXXIV Международного фестиваля классической музыки "Январские музыкальные вечера". Как ожидается, участниками фестиваля станут музыканты из Беларуси, России, Молдовы, Китая, Болгарии, Азербайджана и Турции. В день открытия запланировано выступление артистов Большого театра Беларуси.
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8 января
80 лет назад родился Хокинг Стивен Уильям, английский астрофизик. Предложил механизм образования черных дыр (1971). Прикованный к инвалидной коляске, сделал открытия всемирного значения в области космологии. Умер в 2018 году.
75 лет назад родилась Неелова Марина Мстиславовна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1987). Снималась в фильмах "Старая, старая сказка", "Осенний марафон", "Ты у меня одна" и др. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001).
9 января
Католики празднуют Крещение Господне.
125 лет назад родился Шашалевич Василий Антонович, белорусский драматург. Автор пьес "Мрак", "Волчьи ночи", "Рой", "Симфония гнева" и др. Талант Шашалевича был многогранным - он писал стихотворения, переводил на белорусский язык драматические произведения Чехова, прозу Тургенева, играл на виолончели и скрипке, рисовал, собирал и обрабатывал народные песни. В 1930-1931 и 1937-1941 годах репрессирован. Умер в 1941 году.
55 лет назад родился Дурнов Вячеслав Викторович, белорусский спортсмен (воднолыжный спорт), мастер спорта СССР (1982), мастер спорта СССР международного класса (1991), заслуженный мастер спорта Беларуси (2001). Чемпион мира (1998), серебряный призер (1998). Чемпион Европы (1994, 1997, 2001), серебряный (1993) и бронзовый призер (1992, 1995, 2000).
10 января
85 лет назад родился Бероев Вадим Борисович, российский актер театра и кино. Заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Майор Вихрь", "В огне брода нет", "Наш дом". Умер в 1972 году.
80 лет назад родился Воробьев Анатолий Михайлович, белорусский деятель любительского искусства, балетмейстер, режиссер-постановщик массовых зрелищ, заслуженный работник культуры Беларуси (1975), народный артист Беларуси (1987). Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1978).
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Картина дня: совещание по исторической политике, миротворцы ОДКБ в Казахстане и Рождественская традиция
ВЧЕРА Картина дня. 6 января Год исторической памяти пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды. Об этом Президент...
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