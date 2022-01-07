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Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд

07.01.2022 09:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издавна с колядами связано огромное количество традиций и обрядов. Ведь древний славянский праздник, который и по сей день для многих остается важным сакральным действом, символизирует начало нового года и нового земледельческого круга. Коляда - славянское народное название рождественского Сочельника, праздника Рождества Христова, а также Святок от Рождества до Крещения - занимает первое место в году и продолжается несколько дней.

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Праздник Рождества с обрядом Коляд в поселке Мир Барановичского района, 1998 год

Участники народного ансамбля "Прыдняпроускія сяброукі". <a href="http://mogilev.21.by" class="tag-link">Могилев</a>, 1989 год
Участники народного ансамбля "Прыдняпроускія сяброукі". Могилев, 1989 год

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Праздник “Рождественские святки”. Витебский район, 1990 год

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Ряженые во время рождественских праздников, 1996 год

Празднование коляд начинается вечером 6 января обрядовой трапезой, которая называлась постной или первой кутьей. За стол садятся с появлением первой звезды. Согласно евангельскому преданию, именно первая на небе звезда (ее называют Рождественской или Вифлеемской) привела волхвов к месту Рождения Иисуса Христа.

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Праздничная Божественная Литургия в день Рождества Христова. Минск, 1991 год

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
В день Рождества Христова впервые состоялся концерт колокольной музыки. Минск, 1994 год

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Православные верующие сегодня отмечают великий праздник - Рождество Христово.  Минск, 2021 год

В этот день принято собираться в кругу семьи, чтобы также дружно прожить и весь год. В ночь с 6 на 7 января в приходах служится рождественская литургия, после которой завершается пост и начинается время Святок. Второй день коляд уже сопровождается народными гуляньями и весельем – это время колядования.

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Коляды в Строчицах (Минский район), 2008 год

"Рождественские святки" в поселке Руба, 1990 год
"Рождественские святки" в поселке Руба, 1990 год

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Колядные гуляния в деревне Закальное (Любаньский район, Минская область), 2009 год

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
На колядном представлении в парке имени Горького. Минск, 1995 год

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Праздник “Рождественские святки”, 1990 год

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Рождество Христово. Гулянья в парке Горького. Минск, 1997 год

Колядовщики, переодетые в тотемных животных и птиц, обходили дома и устраивали яркий праздник. Деда (символизирует умерших предков), Медведя (здоровье и сила), Бусла (посланник неба), Цыган и других персонажей, которые с песнями, поздравлениями и благопожеланиями заходили в гости, всегда встречали хлебосольно. Главным же героем колядных обрядов была Коза – символ плодородия и богатства. Зайдя в дом, обессилив от голода, она падала на пол и просила угощение. В ответ ей давали колбасу, сало, орехи и всевозможные вкусности. Увидев подарки, Коза "оживала".

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Коза - один из главных персонажей коляд

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Колядные гуляния в деревне Закальное (Любаньский район, Минская область), 2009 год

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Любаньский район, 2009 год

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Колядные гуляния в деревне Закальное, 2009 год

Щедро одаривать колядовщиков считается обязательным ритуалом коляд. Радушный прием ряженых - залог благополучия на весь год.-0-

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Колядные гуляния. Любаньский район, 2009 год

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Ганццевичский район, 2009 год

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Колядные гуляния прошли в Строчицах, 2021 год

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Колядные гуляния прошли в Строчицах, 2021 год

Праздник "Колядки" в деревне Борки Ганцевичского района Брестской области, 2009 год
Праздник "Колядки" в деревне Борки Ганцевичского района Брестской области, 2009 год

Чтобы год стал успешным: как правильно встречать ряженых и что нужно знать о традициях рождественских коляд
Коляды в Минске, 1997 год

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Щедро одаривать колядовщиков считается обязательным ритуалом коляд. Радушный прием ряженых - залог благополучия на весь год.
 
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