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Сенатор: обновленная Конституция и референдум демонстрируют зрелость белорусского общества
07.01.2022 09:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Конституция и референдум - показатель зрелости белорусского общества, заявила БЕЛТА член Совета Республики Татьяна Абель.
"Обновленная
Изменения коснутся и сохранения исторической памяти. "Ведь это тот фундамент, без которого невозможно построить свободное демократическое общество. В последнее время все чаще совершаются попытки разрушить этот фундамент, и наш долг перед будущими поколениями - сохранить для них правду о Великой Отечественной войне и преступлениях фашистов, - подчеркнула сенатор. - Семейные ценности также будут затронуты в обновленной Конституции. Любое государство можно разрушить без единого выстрела, если подменить у его граждан ценности и традиции на ложные, кажущиеся нормальными. И самое главное - в обновленной Конституции закрепят тот факт, что быть гражданином Республики Беларусь - это иметь незыблемые гарантии своих прав, но также это означает иметь определенный круг обязанностей. А значит долг каждого гражданина нашей страны - прийти на референдум и подтвердить свои намерения по построению и в дальнейшем свободного суверенного независимого государства".-0-
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"Обновленная Конституция и референдум - это показатель зрелости белорусского общества. За годы независимости и суверенитета мы накопили определенный опыт как...
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