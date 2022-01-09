Белорусские миротворцы охраняют военный аэродром Казахстана

Источник материала: БелТА

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский миротворческий контингент выполняет задачу по охране военного аэродрома Казахстана, сообщил в эфире "Беларусь 1" заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Сергей Андреев, сообщает БЕЛТА.

"В соответствии с принятым решением миротворческий контингент от Беларуси прибыл на территорию Республики Казахстан транспортом Военно-космических сил Российской Федерации. Передислокация прошла в штатном режиме. Прибыли своевременно, без нарушений и задержек. По прибытии разместились, военнослужащие обеспечены нормальным проживанием, питанием. Взяли под охрану назначенные объекты и выполняют задачи по предназначению", - сказал Сергей Андреев.

В Казахстан от Беларуси направлена подготовленная миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций

"На данный момент миротворческий контингент Беларуси выполняет задачу по охране и обороне военного аэродрома", - добавил Сергей Андреев.-0-