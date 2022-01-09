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Медики рассказали, как правильно нужно заваривать кофе

09.01.2022 10:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева в программе "Жить здорово!" рассказала о пользе холодного кофе. При этом она обратила внимание, что говорит о напитке, который приготовлен холодным методом.

Телеведущая отметила, что речь идет о заваривании кофе способом колд брю, то есть холодной водой. Остывший, а также горячий напиток со льдом в этом случае не подходит.

Соведущий Елены Малышевой Андрей Продеус дополнил коллегу и отметил, что такой напиток содержит гораздо меньше кофеина и полифенолы – соединения, которые предотвращают образование тромбов. Колд брю также оказывает меньший мочегонный эффект и меньше окрашивает зубную эмаль.

 
Теги: Минск
 
 
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Соведущий Елены Малышевой Андрей Продеус дополнил коллегу и отметил, что такой напиток содержит гораздо меньше кофеина и полифенолы.
 
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