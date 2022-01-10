Польский политолог: Евросоюз начинает действовать все жестче по отношению к беженцам

Источник материала: БелТА

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз не в состоянии справиться с большим количеством беженцев, которые стремятся в страны Западной Европы, поэтому начинает действовать очень жестко и резко. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил польский политолог и общественный деятель Александр Яцек, сообщает БЕЛТА.

"Польша не показывает общемировому обществу всей обстановки, которая сейчас происходит на границе. С другой стороны, Евросоюз поменял свои подходы к беженцам за последние даже не годы, а за последний месяц. Еще недавно трибунал справедливости Евросоюза наказал Венгрию за так называемый пушинг. Ситуация с выдавливанием беженцев обратно на границу сейчас как-то поменялась. И хотя вот это решение суда все-таки существует, но этим пушингом уже все занимаются и никто больше на это не обращает внимания. Это свидетельствует о том, что Евросоюз не в состоянии справиться с тем большим количеством беженцев, которые стремятся в страны Западной Европы, и уже откладывает на полку все демократические присутствия и начинает действовать очень жестко и резко", - сказал Александр Яцек.

Он также отметил, что отсутствие публичного расследования ситуации на польском приграничье и продолжение травли в отношении польского военнослужащего Эмиля Чечко - отвлекающий маневр. Эти действия указывают на то, что проблемы на границе существуют. "Это не дает возможности польским журналистам опираться на его высказывания. Если пошло такое мнение, что это действительно какой-то негодный человек, журналисты не будут его высказывания официально публиковать в польских медиа", - добавил политолог.-0-