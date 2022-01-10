Картина выходных: Рождество, второе место на этапе Кубка мира и обстановка в Казахстане

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина выходных. 7-9 января

Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с со светлым праздником Рождества Христова.

Лукашенко зажег рождественскую свечу в минском храме Преподобных Оптинских старцев.

Прошедший 2021 год для Беларуси был лучше , чем 2020-й, но таким же поучительным. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, посещая в Рождество Христово храм в Минске. Также Александр Лукашенко рассказал, что взял более жесткий курс на суверенитет и одновременно на укрепление связей с братскими государствами, и добавил, что в основе политики в Беларуси будут лежать нравственные основы .

События в Казахстане являются попыткой иностранного вмешательства . Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, посещая в Рождество Христово храм в Минске. Президент Беларуси уверен, что атака на Казахстан лежит в русле общей тенденции давления на Россию по всему ее периметру. Также Александр Лукашенко сообщил, что белорусские миротворцы в составе контингента ОДКБ прибыли в Казахстан не для того, чтобы воевать.

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в странах ОДКБ , в том числе в Казахстане.

Лукашенко и Токаев обсудили обстановку в Казахстане и дальнейшие действия.

Лукашенко поговорил по телефону с Пашиняном и Путиным .

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане.

Лукашенко поздравил актрису Марину Неелову с юбилеем.

Рабочая группа по обсуждению проекта Конституции создана в Минюсте.

Марзалюк: проект Конституции создает новые социальные лифты и возможности .

Мательский: белорусы предлагают расширить нормы Конституции по обеспечению патриотического воспитания.

Митрополит Вениамин: важно усилить духовно-нравственную составляющую в Основном законе страны.

КС признал закон о геноциде белорусского народа соответствующим Конституции.

Белорусские миротворцы приступили к охране объектов военной инфраструктуры Казахстана .

ФОТОФАКТ: Белорусские миротворцы охраняют военный аэродром Казахстана

МИД: информации о пострадавших или задержанных в Казахстане гражданах Беларуси нет.

Минфин: необходимость в повышении подоходного налога в Беларуси отсутствует.

КОММЕНТАРИЙ: Директор Института системных исследований в АПК о продовольственной безопасности Беларуси

Минский автозавод вывел на рынок Украины новое шасси .

Лепельский ремонтно-механический завод расширит линейку продукции .

Православные верующие празднуют Рождество Христово .

Пархамович: резких изменений в стоимости квадратного метра жилья в Беларуси не прогнозируется.

Пархамович разъяснил ситуацию с возможностью выкупа арендного жилья .

Мингорисполком намерен максимально оперативно восстановить движение в районе обрушения моста.

В Минске введены ограничения по передвижению авто из-за изменения маршрутов общественного транспорта.

Запрещен ввоз и продажа антиобледенительных жидкостей под видом незамерзаек.

Конкурс по сокращению выбросов от транспорта стартовал в Беларуси.

Вакцинация против COVID-19 детей внесена в перечень профилактических прививок по эпидпоказаниям.

Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 94,7% работников здравоохранения .

РЕПОРТАЖ: Запрограммированные на успех: как в Полоцке растят будущих робототехников

Директор Национальной школы красоты анонсировала выход новой линейки одежды президентского мерча.

Мишура, гирлянды, сотни Дедов Морозов и Снегурочек: рождественский парад провели в Бресте .

ФОТОФАКТ: Ботанический сад показал "цветочное" представление в рождественские выходные.

ФОТОФАКТ: Праздник "Віцебскія каляды, або Каляды ў Задзвінні" прошли в областном центре

РЕПОРТАЖ о том, как в Могилевском районе по домам Коляду водили и Козу досыта кормили

ФОТОФАКТ: Фестиваль зимнего плавания в Бресте

Много мандаринов, наушники и котенок: "Чудеса на Рождество" для гомельских детей.

"Январские музыкальные вечера" открылись гала-концертом звезд Большого театра Беларуси.

ФОТОФАКТ: Эвелина Захаренко и Ли Цинбо стали обладателями Гран-при фестиваля "Арт-парад в Витебске"

ФОТОФАКТ: Праздник духовной музыки прошел в Витебске

"И дом сохранят, и на благополучие зарядят": "Музей беларускай лялькі" открылся в Чечерске.

ФОТОФАКТ: Выставка "Соловей и роза. Антология вышивки крестом" представлена во дворце Румянцевых и Паскевичей

РЕПОРТАЖ о столетней истории, вышитой крестиком

ФОТОФАКТ: Мастер-класс по росписи матрешки прошел на "Арт-параде в Витебске"

Театр эстрады приглашает посетить в январе самые яркие зимние премьеры.

ФОТОФАКТ: Самый большой открытый каток работает в Минске

Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла второе место в спринтерской гонке на 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Белорусские биатлонисты Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола заняли второе место в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова занимает 3-е место в общем зачете Кубка мира.

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла третье место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Белорусские ученые разрабатывают спецменю для спортсменов . Станет ли больше рекордов?

В Казахстане заявили о стабилизации ситуации во всех регионах.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 января

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Анализ погодных условий, сложившихся на территории Республики Беларусь в 2021 году. Результаты мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, радиационного мониторинга". Начало в 12.00.

Тематическая выставка "…Каждому засобно нинешним и на потом будучим", посвященная 455-летию принятия Статута Великого Княжества Литовского 1566 года, пройдет по 10 января в Национальной библиотеке Беларуси.

XXXIV Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" пройдет по 12 января в Бресте.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 января

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50 лет назад родился Хабенский Константин Юрьевич, российский актер театра и кино, заслуженный артист России (2006), народный артист России (2012). Снимался в фильмах "Убойная сила", "В движении", "Ночной дозор", "Адмирал" и др. Лауреат многих российских кинопремий.

50 лет назад родился Малахов Андрей Николаевич, российский тележурналист, шоумен, ведущий программ.

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