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Картина выходных: Рождество, второе место на этапе Кубка мира и обстановка в Казахстане
10.01.2022 08:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина выходных. 7-9 января
Глава государства
Прошедший
События в Казахстане являются
Лукашенко и Путин
Лукашенко и Токаев
Лукашенко
Лукашенко
Марзалюк: проект Конституции создает
Мательский: белорусы
Митрополит Вениамин: важно
КС признал
Белорусские миротворцы
ФОТОФАКТ:
МИД: информации
Минфин: необходимость
КОММЕНТАРИЙ: Директор Института системных исследований в АПК
Минский автозавод
Лепельский ремонтно-механический завод
Православные верующие
Пархамович: резких
Пархамович разъяснил ситуацию с возможностью
Мингорисполком намерен максимально
В Минске
Вакцинация против COVID-19 детей
Полный курс вакцинации против COVID-19
РЕПОРТАЖ: Запрограммированные на успех: как в Полоцке
Директор Национальной школы красоты анонсировала
Мишура, гирлянды, сотни Дедов Морозов и Снегурочек:
ФОТОФАКТ: Ботанический сад
ФОТОФАКТ: Праздник
РЕПОРТАЖ о том, как в Могилевском районе по домам
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Много мандаринов, наушники и котенок:
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Театр эстрады приглашает посетить в январе
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Белорусские биатлонисты Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла
Белорусские ученые
В Казахстане заявили
СЕГОДНЯ
Анонсы на 10 января
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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Анализ погодных условий, сложившихся на территории Республики Беларусь в 2021 году. Результаты мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, радиационного мониторинга". Начало в 12.00.
Тематическая выставка "…Каждому засобно нинешним и на потом будучим", посвященная 455-летию принятия Статута Великого Княжества Литовского 1566 года, пройдет по 10 января в Национальной библиотеке Беларуси.
XXXIV Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" пройдет по 12 января в Бресте.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 11 января
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50 лет назад родился Хабенский Константин Юрьевич, российский актер театра и кино, заслуженный артист России (2006), народный артист России (2012). Снимался в фильмах "Убойная сила", "В движении", "Ночной дозор", "Адмирал" и др. Лауреат многих российских кинопремий.
50 лет назад родился Малахов Андрей Николаевич, российский тележурналист, шоумен, ведущий программ.
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ВЧЕРА Картина выходных. 7-9 января Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с со светлым праздником...
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