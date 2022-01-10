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Медики назвали продукты, которые снижают риск развития рака

10.01.2022 09:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" перечислила продукты, которые помогают снизить риск возникновения онкозаболеваний. Телеведущая посоветовала обратить внимание на рыбу, морковь и помидоры.

Коллега Елены Малышевой Дмитрий Шубин поддержал ведущую и отметил, что в рыбе содержится селен – микроэлемент, который предотвращает развитие онкологии. А вот морковь богата витамином А, который снижает риск развития рака желудка. Этот же витамин важен для кожи и зрения. Помидоры Малышева и Шубин также назвали продуктом, который важен для профилактики раковых заболеваний.

 
 
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Телеведущая посоветовала обратить внимание на рыбу, морковь и помидоры.
 
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