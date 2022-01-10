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Медики назвали продукты, которые снижают риск развития рака
10.01.2022 09:33 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Доктор медицинских наук Елена Малышева
Коллега Елены Малышевой Дмитрий Шубин поддержал ведущую и отметил, что в рыбе содержится селен – микроэлемент, который предотвращает развитие онкологии. А вот морковь богата витамином А, который снижает риск развития рака желудка. Этот же витамин важен для кожи и зрения. Помидоры Малышева и Шубин также назвали продуктом, который важен для профилактики раковых заболеваний.
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Телеведущая посоветовала обратить внимание на рыбу, морковь и помидоры.
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