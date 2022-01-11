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Картина дня: сессия СКБ ОДКБ, информационная безопасность и схема движения в объезд Немиги
11.01.2022 07:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 10 января
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Лукашенко и Си Цзиньпин
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Контингент Коллективных миротворческих сил ОДКБ вернется из Казахстана в пункты постоянной дислокации на территории своих стран сразу
Рачков: ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан
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Беларусь и Ватикан
Кухарев: в течение месяца
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Белгидромет: 2021 год вошел в топ-20 самых
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Анонсы на 11 января
Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет по 14 января.
Специальную программу к зимним праздникам "Волшебные сказки дома песняра" проведут по 14 января в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа.
XXXIV Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" пройдет по 12 января в Бресте.
Выставка японского искусства осибана "Флористическая мистерия" пройдет по 12 января в Гостиной Владислава Голубка.
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ЗАВТРА
Знаменательные даты 12 января
200 лет назад родился Ленуар Этьен, французский изобретатель, создатель первого практически пригодного и коммерчески выгодного двигателя внутреннего сгорания. Умер в 1900 году.
115 лет назад родился Королев Сергей Павлович, российский конструктор, советский ученый и конструктор в области ракетной техники и космических исследований, академик АН СССР (1958), дважды Герой Социалистического Труда (1956, 1961). Основоположник современного ракетостроения и практической космонавтики, главный конструктор первых отечественных ракетно-космических систем. Умер в 1966 году.
105 лет назад родился Спириденко Николай Кузьмич (быв. д.Березуха Шумилинского р-на Витебской обл.), Герой Советского Союза (1945), генерал-майор (1961). В период Великой Отечественной войны воевал на разных фронтах. Командир эскадрильи майор Спириденко совершил 337 боевых вылетов, участвовал в 85 воздушных боях, лично сбил 15 и в составе группы 6 самолетов противника. До 1970 года служил в Советской Армии. Умер в 1980 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 10 января Анализ событий в Казахстане показывает наличие внешнего фактора. Накопилось слишком много желающих взорвать...
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