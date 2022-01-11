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Пять иностранных телепрограмм прекратили вещание в Беларуси

11.01.2022 10:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять иностранных телепрограмм прекратили вещание в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

"Иностранные телепрограммы Ultra 4K Extreme, "Телеканал "Деда Мороза", Bridge TV Classic, Bridge TV Dance и "Твой дом - твоими руками" исключены из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь в связи с истечением срока действия ранее выданных Министерством информации разрешений на вещание на территории Беларуси. За получением новых разрешений на распространение указанных телепрограмм уполномоченные на то лица в Мининформ не обращались", - сказали в ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять иностранных телепрограмм прекратили вещание в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве...
 
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