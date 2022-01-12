Сергеенко: по обновленной Конституции уже поступило почти 5 тыс. откликов и предложений

Источник материала: БелТА

12 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По проекту обновленной Конституции от населения уже поступило почти 5 тыс. откликов и предложений. Об этом сегодня журналистам сообщил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродно Игорь Сергеенко принял участие в совещании с активом Гродненской области на тему "Конституция. Обсуждение. Референдум". Он отметил, что главное в работе по обсуждению проекта Конституции не просто довести до людей информацию, а вызвать дискуссию, обратную связь, получить конструктивные предложения.

"Информация обобщается Центром правовой информации. На сегодняшнее утро поступило почти 5 тыс. различных откликов, конструктивных предложений, поддержки. На такой темп работы будем и дальше ориентироваться", - сказал Игорь Сергеенко. Он подчеркнул, что это позволяет видеть, какие темы и вопросы наиболее волнуют людей.

"Обсуждение проекта Конституции показывает, что предложенные изменения находят отклик в сердцах людей", - обратил внимание Игорь Сергеенко. Наибольшее число откликов собрал раздел II проекта Конституции, который затрагивает личные права и свободы граждан. Самыми обсуждаемыми в разделе стали, в частности, новые обязанности граждан по принятию мер по сохранению и укреплению собственного здоровья. "Почему-то некоторые увидели в этом шаг к платной медицине, хотя смысл закладывается совершенно иной. Человек наравне с государством должен заботиться о своем здоровье, что подразумевает здоровый образ жизни, прохождение медобследований и так далее", - подчеркнул Игорь Сергеенко. Также в центре внимания во время обсуждения проекта Конституции остается социальная политика.

Участие в совещании "Конституция. Обсуждение. Референдум" приняли руководство Гродненской области, структурных подразделений облисполкома, а также председатели горрайисполкомов и их заместители, курирующие вопросы соцсферы, депутаты местных советов. Также на совещание были приглашены представители СМИ и общественных организаций.-0-