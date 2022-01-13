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Картина дня: 30-летие дипотношений с КНР, ученый года и кого коснутся изменения в налогообложении
13.01.2022 07:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 12 января
Сергеенко: при обсуждении проекта Конституции
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Снопков: глобальный вопрос
Посол КНР: мы с белорусскими друзьями
Церемония гашения почтовой марки
ФОТОФАКТ: Военнослужащие из Беларуси и Казахстана
Инфляция в Беларуси в 2021 году
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За сутки в Беларуси зарегистрированы
В Беларуси 13 января
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Анонсы на 13 января
Бал-маскарад и праздничную программу, посвященную старому Новому году, организуют в ночь на 14 января в Большом театре Беларуси.
Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет по 14 января.
Белорусский Красный Крест проводит по 15 января благотворительную кампанию "Елка желаний".
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ЗАВТРА
Знаменательные даты 14 января
100 лет назад родился Уткин Валерий Степанович, участник боев на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1944). В Великую Отечественную войну на фронте с 1941 года. Командир стрелковой роты старший лейтенант Уткин отличился 25.6.1944 года в боях возле д.Святое Озеро Рогачевского р-на: вместе с рядовым С.Г.Дринем со связками противотанковых гранат кинулся под вражеский танк, сорвав контратаку противника. Погиб в 1944 году.
80 лет назад родилась Верба Вера (Соколова Гертруда Петровна), белорусская поэтесса. Автор стихов, поэм "Калина", "Синяя бухта". Стихотворение поэтессы "Рушники", положенное на музыку, стало популярной песней. Умерла в 2012 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 12 января Сергеенко: при обсуждении проекта Конституции важно вызвать дискуссию. Кочанова: заводчане создают благо для...
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