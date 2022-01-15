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Картина дня: награды спортсменам и работникам СМИ, рост семейного капитала и последствия ураганного ветра
15.01.2022 07:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 14 января
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым представители сферы спорта
Глава государства Александр Лукашенко подписал указ и распоряжение, в соответствии с которыми работники
Председатель Совета Республики
Костевич: проект новой Конституции
Белорусский воинский контингент миротворческих сил
Размер семейного капитала с 1 января 2022 года
В Беларуси повышена зарплата
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ФОТОФАКТ:
Более 630 мероприятий проведено
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За сутки в Беларуси зарегистрированы
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Белгидромет: красный уровень опасности из-за ветра
СЕГОДНЯ
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Белорусский Красный Крест проводит по 15 января благотворительную кампанию "Елка желаний".
Акция "Птушкі ля кармушкі" пройдет в Беларуси по 16 января.
Новогодний выставочный проект "Музей елочных игрушек" по 23 января будет работать в Национальном историческом музее Беларуси.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
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Всемирный день религий.
75 лет назад родился Захлевный Леонид Константинович, композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1985), народный артист Беларуси (1998). Среди произведений: кантаты "Венок", "Муха-цокотуха", симфонии, вокальные циклы на слова М.Богдановича и В.Каризно, К.Буйло, хоровые циклы, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1980), Государственной премии Беларуси (1994), специальной премии Президента Республики Беларусь (2011).
17 января
120 лет назад родился Трауберг Леонид Захарович, русский кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР (1987). Поставил фильмы "Шинель", "Новый Вавилон", кинотрилогию о Максиме и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941). Умер в 1990 году.
95 лет назад родился Гойшик Николай Васильевич, юный герой, участник партизанского движения на территории Брестской и Пинской областей в Великую Отечественную войну. В начале войны партизанский связной, с 1943 года подрывник партизанской бригады им.Дзержинского. Пустил под откос 7 вражеских эшелонов. Во время операции на железнодорожном перегоне Ивацевичи-Береза около д.Михновичи Ивацевичского района партизанам не удалось заминировать рельсы из-за усиленной охраны. Гойшик бросился с миной под эшелон с танками, орудиями и живой силой противника и ценой своей жизни взрывом пустил его под откос. Погиб в 1944 году.
60 лет назад родился Керри Джим (Джеймс Юджин Керри), американо-канадский киноактер, сценарист, продюсер. Один из самых высокооплачиваемых комиков США.
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Картина дня: награды спортсменам и работникам СМИ, рост семейного капитала и последствия ураганного ветра
ВЧЕРА Картина дня. 14 января Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым представители сферы спорта...
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