Политолог: ОДКБ не позволит американцам сменить власть в своих странах насильственным путем

Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОДКБ не позволит американцам сменить власть в своих странах насильственным путем. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал профессор МГУ им.Ломоносова политолог Андрей Манойло, сообщает БЕЛТА.

"Войска ОДКБ просто взяли стратегически важные объекты под свой контроль, но этого оказалось достаточно, чтобы мятежники начали разбегаться, бросать оружие, пытаться прорваться куда-то в сторону границы Казахстана с сопредельными странами, уйти в горы, там, где это возможно. Поэтому весь этот эффект как раз был налицо", - сказал Андрей Манойло.

Эксперт подчеркнул: американцы неожиданно поняли, что теперь применять метод цветных революций не настолько просто, как это было еще в 2020 году. "То есть всегда надо будет делать поправку на то, что страны - члены ОДКБ придут на помощь любой стране, входящей в эту организацию, где американцы попытаются сменить власть насильственным путем. Вот это, собственно говоря, и не понравилось Западу. Причем они были не в ярости, они были в растерянности. И те заявления, которые мы видели со стороны западных политических лидеров, что они потребовали дать объяснения, на каком основании ОДКБ появилась на территории Казахстана, - типичная истерическая реакция. Это истерика", - дополнил он.-0-