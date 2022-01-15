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Рунец: фундамент любой нации - сохранение исторической памяти
15.01.2022 10:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент любой нации - сохранение исторической памяти. Такое мнение БЕЛТА высказала председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец.
"Проект изменений и дополнений в
По ее словам, западная концепция управления обществом, которую мы отчетливо видим в некоторых странах, в том числе ближнего зарубежья, подразумевает построение общества с ложными моральными и историческими воззрениями, деградацию национальной культуры и самобытности. "Мы наблюдаем, как разрушаются страны, культуры целых народов и наций, как пропагандируются чуждые ценности, как переписывается история, - отметила сенатор. - В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла треть населения. Это никогда не должно повториться. Именно поэтому мы обязаны сохранить историческое наследие и память о событиях тех лет. Уходит поколение, которое своими глазами видело ужасы войн, прокатившихся по территории нашей страны в ХХ веке, оккупации, разрухи. И нам надо передать память о подвиге наших дедов, спасших мир от коричневой чумы, молодому поколению, чтобы молодежь гордилась истинными героями и патриотами Родины. Это позволит сохранить суверенитет и независимость нашей родной Беларуси".-0-
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"Не зная прошлого, без сохранения памяти о вехах национальной истории, произошедших событиях, не построишь будущего", - сказала Татьяна Рунец.
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