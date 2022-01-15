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Белорусские миротворцы на отлично выполнили свои задачи в Казахстане

15.01.2022 10:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 января, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусские миротворцы на отлично выполнили свои задачи в Казахстане. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил сегодня, обращаясь к личному составу миротворческого контингента, прибывшего из Казахстана, передает корреспондент БЕЛТА.

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15 января, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусские миротворцы на отлично выполнили свои задачи в Казахстане. Об этом министр обороны Виктор...
 
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