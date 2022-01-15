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ГАИ призывает к внимательности и осторожности в сложных погодных условиях

15.01.2022 11:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня сохранятся сильный ветер, дождь и мокрый снег. В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть особо внимательными и осторожными, сообщает БЕЛТА.

В такую погоду важно учитывать, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться: мокрая дорога может чередоваться с участками обледенелого покрытия. Особую осторожность стоит проявлять на продуваемых участках дорог, спусках, подъемах и закруглениях.

Следует отказаться от совершения рискованных маневров, резких торможений и перестроений, выбирать безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге. Быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов и перекрестков.

В условиях сильного ветра водителям рекомендуется парковать свои транспортные средства вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам следует остерегаться падения опасных предметов с крыш и балконов. В связи с обледенением тротуаров аккуратно приближаться к краю проезжей части и проявлять повышенное внимание на пешеходных переходах. Не начинать переход, пока все автомобили не остановятся, убедиться, что водители вас заметили и пропускают. Обозначать себя световозвращающими элементами.-0-

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ГАИ призывает к внимательности и осторожности в сложных погодных условиях

 
Теги: Минск
 
 
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В такую погоду важно учитывать, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться: мокрая дорога может чередоваться с участками...
 
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