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В Беларуси ветер ослабнет 16 января, на дорогах сохранится гололедица

15.01.2022 11:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 16 января ветер несколько ослабнет, будет облачно с прояснениями, на дорогах сохранится гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу пройдет небольшой снег, мокрый снег, местами слабый гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 2 до 8 градусов мороза, при прояснениях - до минус 11. Днем будет от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

 
Теги: Минск
 
 
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