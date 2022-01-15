В Беларуси ветер ослабнет 16 января, на дорогах сохранится гололедица

Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 16 января ветер несколько ослабнет, будет облачно с прояснениями, на дорогах сохранится гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу пройдет небольшой снег, мокрый снег, местами слабый гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 2 до 8 градусов мороза, при прояснениях - до минус 11. Днем будет от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.-0-

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