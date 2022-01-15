Главный инфекционист Минздрава сомневается, что омикрон-штамм станет природной вакциной

Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омикрон-штамм вряд ли выступит естественной вакциной против COVID-19, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов.

"Все мы этого ждем. Но те публикации и разговоры, что этот вирус является чуть ли не аттенуированной вакциной, - это скорее наше желание, чем объективно подтвержденная реальность. Дело в том, что тяжелые формы есть и при омикроне, и заболевания этого нужно остерегаться", - сказал Игорь Карпов.

В связи с этим он призвал население по-прежнему соблюдать меры предосторожности. В первую очередь речь идет о дистанцировании. Если такой возможности нет, следует надевать маски. Такие рекомендации дает Всемирная организация здравоохранения.

"Капельная взвесь в большей степени остается в маске того человека, который предположительно выделяет вирус, и это защищает окружающих. Это называется ответственностью перед обществом. Это то, к чему стоит стремиться", - отметил главный внештатный инфекционист Минздрава.-0-