"Это реально было сложно моментами, но все получилось". Командир миротворческой роты об операции в Казахстане

Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе реализации миротворческой операции в Казахстане был получен бесценный опыт. Об этом рассказал журналистам командир миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь Игорь Гиль, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самое главное, что получили бесценный боевой опыт. Личный состав подразделения был готов к выполнению задач, и выполнил с наивысшим качеством", - сказал командир миротворческой роты.

Он отметил, что действия миротворцев ранее отрабатывались на соответствующих учениях, в том числе в формате ОДКБ, и теперь наработанные навыки пригодились на практике. "Да, это реально было сложно моментами, но, благо, все получилось. Все было очень схоже с учениями", - отметил Игорь Гиль.

Военнослужащий также рассказал, что жители в Казахстане встретили их с позитивом и благодарили перед отправкой домой.

Заместитель командующего Силами специальных операций Республики Беларусь Дмитрий Соболь рассказал, что миротворческая операция была проведена очень оперативно и слаженно. Уже через сутки после получения задачи белорусские военные приземлились на аэродроме в Казахстане и приступили к выполнению задач. Основу подразделений миротворцев стран ОДКБ составляют десантные подразделения, которые высокомобильны и готовы выполнить любые поставленные задачи.

Отвечая на вопрос, какую оценку Дмитрий Соболь поставил бы миротворцам по итогам проведенной операции, он сказал: "Только отлично". "Это практика серьезная, большой опыт", - добавил он.-0-