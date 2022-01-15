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Сенатор о проекте Конституции: отчетливо видна забота государства о гражданах
15.01.2022 13:45 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте Конституции отчетливо видна забота государства о гражданах, заявил БЕЛТА член Совета Республики Владимир Матвеев.
"Предлагаемые изменения статей
Сенатор подчеркнул, что при изучении проекта изменений и дополнений в Конституцию видно, "что каждая статья, претерпевшая изменения, отталкивается от определенных жизненных ситуаций, полученного опыта и изменений, продиктованных самим временем".-0-
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Сенатор подчеркнул, что при изучении проекта изменений и дополнений в Конституцию видно, "что каждая статья, претерпевшая изменения, отталкивается от определенных...
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