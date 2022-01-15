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МЧС экстренно реагирует на нештатные ситуации, вызванные сильным ветром
15.01.2022 16:35 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС экстренно реагирует на нештатные ситуации, вызванные сильным ветром, заявил в эфире телеканала
"Прогноз, данный Белгидрометом, оправдался полностью. Заблаговременно информацию об опасном погодном явлении Министерство по чрезвычайным ситуациям передавало и в другие органы госуправления, гражданам была организована смс-рассылка. Подразделения МЧС оперативно выезжали туда, где была угроза жизни и здоровья людям, где нужно было экстренно реагировать. Спасатели отслеживают состояние двух пострадавших в Могилеве - люди получили травмы от упавших конструкций. В Минске была отпущена на амбулаторное лечение после оказания помощи пенсионерка", - рассказал Виталий Новицкий.
По его словам, огромный объем работы выполняли и выполняют коммунальные и городские службы. "Практически
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