Сенатор: народ бессмертен, когда объединен одной целью, верой и памятью

Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народ бессмертен, когда объединен одной целью, верой и памятью. Об этом БЕЛТА заявила член Совета Республики Татьяна Полушкина.

"Закон "О геноциде белорусского народа" предусматривает юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками во время Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа. В Беларуси война своим леденящим крылом коснулась каждой семьи. Она обнажила перед народами всего мира истинное лицо фашизма - необузданную агрессию, вероломство, человеконенавистничество. Сколько бы поколений белорусов не поменялось после тех трагических военных событий, мы не простим смерть, боль и слезы своих соотечественников", - сказала Татьяна Полушкина.

По ее словам, народ бессмертен, когда объединен одной целью, верой и памятью. "Белорусы достигли этого, проявляя неисчерпаемые душевные силы, готовность к самопожертвованию, неизмеримое моральное превосходство над жестоким, бесчеловечным врагом. И сегодня мы должны - нет, просто обязаны! - сохранить и передать будущим поколениям великую память и благодарность за мирную жизнь в родной Беларуси. 2022-й, объявленный Годом исторической памяти, позволит провести глобальную исследовательскую работу по увековечению подвига народа и формированию ценностных ориентаций у молодежи", - добавила сенатор.-0-