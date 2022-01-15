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Зась: ситуация в Казахстане выправляется, перелом уже наступил

15.01.2022 19:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Казахстане выправляется, перелом уже наступил. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщает БЕЛТА.

"Говорить о том, что сейчас обстановка нормализовалось, наверное, это будет не совсем правильно. Только в 5 регионах Казахстана отменено чрезвычайное положение, в остальных оно действует. Но вместе с тем, ситуация выправляется, перелом уже наступил. И можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни", - сказал Станислав Зась.

Вместе с тем, по его словам, у правоохранительных органов и спецслужб Казахстана еще много работы впереди. "Но это уже другая задача. В принципе, там уже не стреляют и таких беспрецедентных событий, как были в последние дни - такого уже нет", - отметил генсекретарь ОДКБ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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У правоохранительных органов и спецслужб Казахстана еще много работы впереди. "Но это уже другая задача. В принципе, там уже не стреляют и таких беспрецедентных...
 
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