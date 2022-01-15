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Зась: ввод миротворцев в Казахстан отрезвил некоторые "горячие головы"

15.01.2022 19:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ввод миротворцев в Казахстан отрезвил некоторые "горячие головы". Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщает БЕЛТА.

"Наверное, не только в наших странах, но и во всем мире оценили оперативность, слаженность, эффективность наших действий, уровень подготовки всех, кто участвовал в этой миротворческой операции. И это произвело положительный эффект и заслужило одобрение. И, самое важное, - был положительный результат этих действий. Сам приход миротворцев в Казахстан отрезвил некоторые "горячие головы", может быть сорвал какие-то замыслы, планы. Это оценка тех людей, кто работает в Казахстане. Поэтому способствовало прибытие миротворцев перелому этой ситуации и стабилизации положения", - сказал Станислав Зась.

По его словам, нет сомнений в законности действий миротворцев ОДКБ в Казахстане. "Мы уверены в одном - само обращение Президента Казахстана абсолютно соответствовало тем полномочиям, которые предоставлены ему в этой стране и было адекватно той ситуации, которая складывалась в государстве. И действия наших миротворцев тоже соответствовали тем правовым документам, правовому полю, которое создано в нашей организации. Поэтому никаких сомнений в законности их действий, в законности самого обращения - нет. Тот, кто желают добра Казахстану - должен приветствовать любые шаги, которые идут на пользу этой стране, тем более в такой сложной ситуации", - добавил генсекретарь ОДКБ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, нет сомнений в законности действий миротворцев ОДКБ в Казахстане.
 
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