Зась: миротворцы ОДКБ ехали в Казахстан не воевать, а устанавливать мир и стабильность

Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миротворцы ОДКБ ехали в Казахстан не воевать, а устанавливать мир и стабильность. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщает БЕЛТА.

"Действительно, с самых первых дней вокруг этого события было много фейков, всяких лживых измышлений. Я уверен, что все наши миротворцы, отправляясь в Казахстан, четко понимали, что они едут в дружественную страну, что они едут не воевать, а устанавливать мир и стабильность в этой стране, - сказал Станислав Зась. - Наверное, каждое мероприятие такого характера имеет и противников, и сторонников. Нам всем важнее другое, чтобы это оценил народ Казахстана - та страна, которой помогали. И такие оценки мы уже получили. Поэтому не будем принимать во внимание все эти лживые измышления, фейки, а будем все-таки ориентироваться на то мнение, которое высказано от имени Казахстана".

Генсекретарь ОДКБ подчеркнул, в адрес миротворцев от народа Казахстана поступали только положительные оценки. "На всем протяжении этой миссии не было ни одного конфликта между миротворцами и местными жителями. С пониманием все относились, помогали. Конечно, большая помощь было оказана Казахстаном в размещении, решении бытовых вопросов. Поэтому отношение было хорошее к этой миссии. И Президент Казахстана тоже высказал свою оценку. Более того, он меня просил передать миротворцам, нашим солдатам просто человеческое спасибо от Президента, народа Казахстана за честно выполненный долг. Я, конечно, с удовольствием это сделал", - дополнил Станислав Зась.-0-