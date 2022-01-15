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Зась: весь контингент миротворческих сил ОДКБ будет выведен с территории Казахстана

15.01.2022 19:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весь контингент миротворческих сил ОДКБ будет выведен с территории Казахстана. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщает БЕЛТА.

"Весь контингент миротворческих сил будет выведен с территории Казахстана. Именно такая задача поставлена главами наших государств в совместном решении Совета коллективной безопасности о завершении этой операции", - сказал Станислав Зась.

Генсекретарь ОДКБ подчеркнул, вывод миротворцев спланирован достаточно быстро. "Практически в течении недели все подразделения, весь личный состав будет выведен в пункты постоянной дислокации. И, если погода не вмешается, то по плану Министерства обороны России до 19 января, включительно, спланировано всех вернуть в пункты постоянной дислокации", - добавил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Весь контингент миротворческих сил будет выведен с территории Казахстана. Именно такая задача поставлена главами наших государств в совместном решении Совета...
 
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