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Зась: обстановка в зоне ответственности ОДКБ диктует необходимость повышать эффективность организации

15.01.2022 19:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановка в зоне ответственности ОДКБ диктует необходимость повышать эффективность организации. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщает БЕЛТА.

"Те события, которые произошли в Казахстане - лишний раз подтвердили то, что надо укреплять наши возможности по обеспечению коллективной безопасности, территориальной целостности наших государств, суверенитета. Этот вывод сам собой напрашивается, - сказал Станислав Зась. - Да, и в целом та ситуация, которая складывается в зоне ответственности ОДКБ, вокруг наших стран, диктует необходимость на самом деле повышать эффективность нашей организации - ОДКБ".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Те события, которые произошли в Казахстане - лишний раз подтвердили то, что надо укреплять наши возможности по обеспечению коллективной безопасности,...
 
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