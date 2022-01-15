Витебские десантники вернулись в бригаду после выполнения миротворческой миссии

Источник материала: БелТА

15 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Миротворческая рота 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады сегодня вечером вернулась в родное соединение, передает корреспондент БЕЛТА.

Витебские десантники принимали участие в охране и обороне стратегических объектов в Казахстане в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ. Всего для белорусских военнослужащих миротворческая операция длилась 9 суток.

В бригаде бойцов встречали родные, друзья, сослуживцы, представители власти и общественных объединений. Церемония проходила под мелодии военного оркестра, миротворцам вручили каравай с солью и поблагодарили их за службу.

Приветствуя вернувшихся десантников, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин отметил, что они являются гордостью страны и их рады видеть на родной земле. "Вы выбрали одну из самых сложных, опасных, но и благородных профессий. За последние дни сделали важное дело, даже может пока это не осознаете. Вы не только достойно выполнили боевую задачу, но показали, что белорусы имеют высокую боеспособность, всегда готовы подставить плечо своим союзникам и никогда не отказываются от принятых обязательств. Показали всему миру: не дай бог что, наши все союзники становятся плечом к плечу и будут отвечать на любые вызовы и проблемы", - сказал губернатор и поблагодарил бойцов за выполнение профессионального долга.

Командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко высоко оценил уровень подготовки военнослужащих и их оперативность при сборе для отправки в Казахстан. "Вы показали, насколько способен миротворческий контингент Беларуси выполнять союзнические обязательства. Совместные действия стран ОДКБ позволили сохранить государственность Казахстана и навести конституционный порядок в стране. Вы взяли на себя объекты для охраны и обороны, тем самым высвободив казахстанских военнослужащих для выполнения своих задач", - сказал Вадим Денисенко.

После официального построения военнослужащие смогли вновь обняться с родными и друзьями. Затем бойцы убыли в подразделение для сдачи оружия и постановки военной техники на места.-0-