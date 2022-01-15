Военнослужащий о миссии в Казахстане: отработанное на учениях, выполняли в реальной ситуации

Источник материала: БелТА

15 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Отработанные на учениях действия и маневры, выполняли в реальной ситуации в Казахстане. Об этом рассказал журналистам военнослужащий миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады Максим Милованов, передает корреспондент БЕЛТА.

В Казахстане бойцы обеспечивали безопасность военного аэродрома Жетыген и арсенала боеприпасов. Они работали как самостоятельно, так и в составе смешанных сторожевых постов вмсете с местными военнослужащими. "Все мы были готовы к выполнению задач миротворческой миссии, отрабатывали на учениях, но теперь это все делали в реальной ситуации", - рассказал Максим Милованов.

По его словам, находясь далеко от родины, все очень скучали по родной земле. Вдвойне приятно, когда их так встретили в бригаде. "Дома меня ждет жена, сын и дочка. Сразу с порога хочется их побыстрее обнять", - добавил военнослужащий.

Некоторых десантников пришли встречать близкие люди сразу в бригаду. "Очень счастливы, что все вернулись живы и здоровы, мы их сильно ждали. Первые дни были сложными, я, близкие и знакомые очень переживали. Не знали, куда их отправили и что ждет, было сложно. Потом связь наладилась, была возможность мужу мне позвонить, тогда стало немного легче, поняли, что все в порядке", - рассказала супруга военнослужащего Елена Яцук.

Жена пришла встретить мужа Дмитрия вместе с пятилетней дочкой и трехлетним сыном. Елена и Дмитрий в браке 7 лет. Супруга признается, что быть женой военного ответственно. "Мы всегда его поддерживаем, чтобы он знал, что его дома ждут и любят", - подчеркнула она.

Дмитрий был немногословен, потому что спешил в подразделение для сдачи оружия и постановки военной техники на места. "Условия там были привычные для нас, ведь участвовали в учениях, готовились. Но самый запоминающийся момент - это прилет домой", - сказал мужчина.

Как сообщалось БЕЛТА, белорусский воинский контингент миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности прибыл на военный аэродром Мачулищи 14 января. Всего витебские десантники в Казахстане пробыли 9 суток, взяв под охрану и оборону важные объекты. Сегодня вечером бойцы вернулись домой к родным и близким.-0-