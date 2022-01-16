Сенатор: мы имеем дело с модернизированным и трансформированным вариантом прежней Конституции

Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы имеем дело с модернизированным и трансформированным вариантом прежней Конституции, заявил БЕЛТА член Совета Республики Олег Романов.

"Проект обновленной Конституции включает крупные и масштабные изменения. По существу, мы имеем дело с реально модернизированным, трансформированным вариантом прежней Конституции", - сказал Олег Романов.

Беларусь остается социальным государством, защищающим значимые права и свободы человека - право на жизнь, здоровье, безопасность. "Все эти тенденции белорусского государства сохраняются", - добавил сенатор.-0-