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Лискович и Рачков 17 января встретятся с гражданами для обсуждения проекта Конституции

16.01.2022 10:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжает работу общественная приемная при Совете Республики по обсуждению изменений и дополнений Конституции Беларуси. Члены Совета Республики готовы лично выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, и ответить на вопросы, волнующие граждан, по адресу г.Минск, ул.Кирова, 47. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

17 января встречи с гражданами проведут: с 11.00 до 14.00 - председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович, с 14.00 до 17.00 - председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

В связи с большим числом желающих обратиться к членам Совета Республики встречи с гражданами будут проводиться по предварительной записи. Запись по телефонам (8017) 321-22-98, 327-46-74, 327-46-76.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с большим числом желающих обратиться к членам Совета Республики встречи с гражданами будут проводиться по предварительной записи. Запись по телефонам (8017)...
 
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