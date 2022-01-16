Лискович и Рачков 17 января встретятся с гражданами для обсуждения проекта Конституции

Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжает работу общественная приемная при Совете Республики по обсуждению изменений и дополнений Конституции Беларуси. Члены Совета Республики готовы лично выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, и ответить на вопросы, волнующие граждан, по адресу г.Минск, ул.Кирова, 47. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

17 января встречи с гражданами проведут: с 11.00 до 14.00 - председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович, с 14.00 до 17.00 - председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

В связи с большим числом желающих обратиться к членам Совета Республики встречи с гражданами будут проводиться по предварительной записи. Запись по телефонам (8017) 321-22-98, 327-46-74, 327-46-76.-0-