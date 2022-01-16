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В Беларуси 14 января 836 населенных пунктов пострадали от сильного ветра

16.01.2022 10:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 800 населенных пунктов пострадали в Беларуси от сильного ветра 14 января, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"По уточненным данным, вследствие сильного ветра с порывами до 32 м/с 14 января в 84 районах республики пострадали 836 населенных пунктов", - сообщили в министерстве.

Больше всего штормовой ветер нанес урон в Минской области (301 город и деревня). Стихия также затронула Могилевскую (172), Гродненскую (141), Гомельскую (121), Брестскую (59), Витебскую (41) области, а также столицу.

Шквалистый ветер разрушил один сельскохозяйственный склад в Свислочском районе Гродненской области, повредил кровли 551 жилого дома (восстановлены 184), 101 объекта соцкультбыта (13), 19 производственных и 1234 сельскохозяйственных зданий (12).

Под воздействием ветра наклонилась часть 41-метровой металлической трубы и котельной 1979 года постройки УКП "Осиповичское ЖКХ" в Осиповичах Могилевской области. Работа котельной не нарушена, теплоснабжение потребителей не прекращалось.-0-

В Беларуси 14 января 836 населенных пунктов пострадали от сильного ветра
Фото МЧС

 
Теги: Минск
 
 
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"По уточненным данным, вследствие сильного ветра с порывами до 32 м/с 14 января в 84 районах республики пострадали 836 населенных пунктов", - сообщили в министерстве.
 
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