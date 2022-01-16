﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГПК: литовские пограничники пытались вытеснить пятерых беженцев в Беларусь

16.01.2022 11:29 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские пограничники пытались вытеснить пятерых беженцев в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Инцидент произошел 15 января в Ивьевском районе. Лидские пограничники на линии границы обнаружили пятерых граждан Сирии. Один из них был без сознания, у него едва прощупывался пульс. "Мужчины рассказали, что литовские силовики задержали их в лесу. Они не ели больше суток и были истощены, просили оказать им помощь. Вместо этого литовцы привезли их к белорусской границе, а затем, угрожая физической расправой, пытались вытеснить их на территорию нашей страны", - отметили в ГПК.

Белорусские пограничники незамедлительно оказали иностранцам первую помощь на месте и вызвали медиков. Беженца с температурой тела 33 градуса доставили в реанимационное отделение Ивьевской ЦРБ. Врачи диагностировали у него переохлаждение.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мужчины рассказали, что литовские силовики задержали их в лесу. Они не ели больше суток и были истощены, просили оказать им помощь. Вместо этого литовцы привезли их...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси 14 января 836 населенных пунктов пострадали от сильного ветра
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by